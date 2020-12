Elon Musk onthult: zo miste Apple de deal van haar leven - Apparata

Heeft Apple topman Tim Cook al spijt van zijn beslissing?

Elon Musk Twittert en dat levert nog wel eens bijzondere momenten op. Gisteren was het weer raak. Hij onthulde hoe Apple de deal van haar leven heeft gemist. Elon Musk zelf zal niet rouwig zijn om die misser. Dit is er gebeurd.

Elon Musk wilde Tesla verkopen aan Apple

Toen Tesla in 2017 productieproblemen met de Tesla Model 3 had ging het bedrijf door een moeilijke periode. De ellende was echter een stuk groter dan we tot nu toe wisten. Elon Musk onthulde zelfs dat hij Tesla in het geheel wilde verkopen. Hij zocht hiervoor contact met Tim Cook, de voorzitter van Apple. Musk vertelde er direct bij dat Cook geen zin had in een gesprek. Dat is opmerkelijk, wat Apple is naar verluid al jaren bezig om een eigen elektrische auto te ontwikkelen.

Elon Musk betreurt die beslissing niet

De prijs die Elon Musk hoopte te ontvangen maakte hij ook bekend. Deze was volgens hem namelijk 1/10 van de huidige waarde. Daarmee zou de overnameprijs tegen de actuele beurskoers zo’n 60 miljard dollar geweest zijn. Dat is natuurlijk een astronomisch bedrag, maar voor Apple geen onoverkomelijk probleem. De Tech-gigant heeft dat namelijk gewoon op de bank beschikbaar. Uiteraard zal Musk er geen traan om gelaten hebben dat de deal niet doorging, want mede dankzij de successen die volgden toen de problemen met de Tesla Model 3 voorbij waren is hij nu één van de rijkste mensen ter wereld.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Deze Tweet zal Tim Cook dan ook wel hoofdpijn bezorgd hebben en voor een paar pittige grappen aan de komende kerstdis zorgen.

Haat-liefde verhouding tussen Apple en Tesla

Ook zal bovenstaande Tweet de rivaliteit tussen beide bedrijven wel weer een beetje opstoken. Hoewel bedrijven op sommige punten samenwerken (zo huurt Apple nogal eens personeel) deelt men ook speldenprikken uit. Elon Musk deelde namelijk in 2015 al mee dat je alleen voor Apple gaat werken als je niet goed genoeg bent voor Tesla. Wij meldden al eerder dat Tesla ook niet vies is van het kapen van een talent bij Apple. Kortom, wordt vast en zeker vervolgd.