Elon Musk vindt dat Tesla fouten heeft gemaakt - Apparata

Het is niet allemaal fantastisch nieuws dat Elon Musk over Tesla te melden heeft. Zo zijn er ook fouten te benoemen, in dit geval met Solar Roof.

Tesla is zoveel meer dan een autofabrikant. Zo handelt het merk in Bitcoin, wat ze overigens behoorlijk succesvol doen. Maar je kunt bij Tesla ook een zonnedak kopen. De Solar Roof vervangt de oude dakpannen en voorziet je huis van stroom. Omdat het gehele dak getransformeerd wordt oogt het een stuk mooier dan zonnepanelen op dakpannen.

Solar Roof begon in 2016

Maar zo tevreden is Elon Musk niet met deze bedrijfstak van Tesla. Sterker nog, de CEO is van mening dat er fouten zijn gemaakt. Solar Roof werd in 2016 aangekondigd, maar kwam uiteindelijk maar moeilijk op gang. Er waren vertragingen en de ontwikkeling van het project bleek duurder dan begroot.

We zijn inmiddels vijf jaar verder en nog altijd is Solar Roof van Tesla niet waar Elon Musk het wil hebben. Van een wereldwijde uitrol is bijvoorbeeld nog geen sprake. Hier in Nederland kun je via Tesla updates krijgen, maar het product is nog altijd niet verkrijgbaar. Inmiddels vliegen de zonnepanelen op Nederlandse daken je om de oren. Musk loopt dus enorme kansen mis. Want wie geïnvesteerd heeft in zonnepanelen gaat natuurlijk niet achteraf kiezen voor zo’n dak van Tesla. (via The Verge)