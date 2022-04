Elon Musk voor de rechter gesleept na Twitter-debacle

Twitter is voor een aardig deel van Elon Musk, maar hoe hij dit deed schoot veel aandeelhouders in het verkeerde keelgat.

Elon Musk kocht eind maart een aanzienlijk deel van Twitter en is nu de grootste aandeelhouder van het sociale medium. Op zich niets illegaals, maar volgens enkele andere aandeelhouders speelde de SpaceX-topman een smerig spelletje. Daarvoor wordt hij nu voor de rechter gesleept.

Elon Musk aangeklaagd na aanschaf Twitter

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de rijkste man op aarde zich niet netjes aan de regels heeft gehouden bij het kopen van Twitter-aandelen. Volgens de aanklagers moet iemand namelijk binnen 10 dagen na het kopen van aandelen aan de Amerikaanse SEC laten weten dat de aanschaf heeft plaatsgevonden.

Hoe deed Elon Musk dat bij het kopen van bijna 10% van Twitter? Op uiterlijk 24 maart had hij de SEC moeten inlichten. Dit deed hij daarentegen pas op 4 april, toen publiekelijk bekend werd dat de aanschaf had plaatsgevonden. 11 dagen later dan zou moeten, zo beweren de aanklagers.

Waarom is dat erg?

Maar waarom is dat erg en waar slaat die regel precies op? Dat heeft alles met de eerlijkheid onder aandeelhouders te maken. Musk kocht ergens voor 24 maart de aandelen. Maar op 4 april werd dat bekend en schoot de waarde van Twitter omhoog.

Iedereen die tussen 24 maart en 4 april Twitter-aandelen heeft verkocht, liep dus een aardig percentage aan winst mis. Dit terwijl zij dus officieel hadden moeten weten dat de aandelen aan Musk verkocht waren. In die tijd heeft Musk kunnen profiteren van de relatief lage waarde van Twitter, terwijl hij wist dat er een prijsstijging aan zat te komen.

Lees ook: 6 interessante weetjes over Elon Musk