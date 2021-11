Elon Musk vraagt Twitter of hij 10% Tesla-aandelen moet verkopen

De Tesla- baas Elon Musk heeft Twitter gevraagd of hij aandelen moet verkopen om belasting te betalen. En het antwoord is verrassend.

De bekende ondernemer is een verslaafd Twitteraar. En hij gaat steeds verder. Eerder was er op Twitter een discussie of miljardairs niet meer belasting zouden moeten betalen. Musk was daar niet direct een voorstander van. Nu heeft hij op Twitter een poll gelanceerd met de vraag of hij 10% van zijn aandelen van Tesla moet verkopen. Met die opbrengst zou hij dan belasting moeten betalen.

Musk Tesla-aandelen verkopen

Hij zei daarbij ook dat hij de uitslag van de peiling zou respecteren. ‘Hoe het ook gaat’ voegde hij eraan toe. Twitter heeft vervolgens ‘ja’ gestemd. Oeps.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

De technologiemagnaat lanceerde de peiling op zaterdag in het licht van het recente wetgevingsvoorstel om niet-gerealiseerde winsten te belasten – of winsten die alleen op papier bestaan ​​en die pas echt worden als de investering is verkocht -, waarvan sommigen hebben gezegd dat het miljardairs in staat stelt belasting te ontwijken. Voor de context legde Musk uit dat hij alleen betalingen ontvangt van zijn bedrijven in aandelen en geen contant salaris of bonus ontvangt. Daarom zei hij: “De enige manier waarop ik persoonlijk belasting kan betalen, is door aandelen te verkopen.”

Waarde

Musk bezit meer dan 17% van de Tesla-aandelen, die volgens de Wall Street Journal worden gewaardeerd op meer dan $ 200 miljard. Een verkoop van 10% daarvan tegen de huidige prijzen zou neerkomen op ongeveer $ 21 miljard.

In totaal hebben 3,5 miljoen mensen gestemd in de peiling van Musk, waarvan 57,9% zei dat hij zou moeten verkopen en 42,1% zei dat hij dat niet zou moeten doen. Niet een hele grote meerderheid, maar wel een meerderheid.

Sinds de peiling is afgelopen, heeft Musk over dit onderwerp vrij weinig meer gezegd. In een antwoord op een tweet met de vraag of de peiling verliep zoals hij wilde, zei Musk dat hij bereid was beide uitkomsten te accepteren. To be continued….