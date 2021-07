Elon Musk wil geen CEO van Tesla zijn

Elon Musk, de CEO van Tesla, heeft hele andere ambities dan de baas spelen. Dt zegt hij zelf.

Er zijn maar weinig CEO’s ter wereld die grappen en grollen uithalen op Twitter met memes en dergelijken. Bij een CEO denk je aan een man in pak met een stropdas. Elon Musk is niet je typische CEO en eigenlijk wil hij helemaal geen baas van Tesla zijn. Ook niet bij SpaceX of bij zijn andere bedrijven. Dat zegt de topman op Twitter.

Aanleiding om deze uitspraak te doen is een nieuw boek dat over hem verschijnt. Daar staat onder andere het verhaal beschreven dat Musk gevraagd zou hebben aan Apple CEO Tim Cook of Apple Tesla wilde kopen. Musk zegt echter nooit Cook hier in een ontmoeting over gesproken te hebben. De Tesla CEO heeft wel een verzoek voor een gesprek de deur uitgedaan, maar zover kwam het nooit omdat Cook geen interesse had.

Daarna volgde een tweet van iemand die zei dat Elon Musk een goede CEO zou kunnen zijn van Tesla én Apple. Elon Musk reageerde persoonlijk op de tweet, door te zeggen dat hij geen CEO van Apple noch van Tesla wilt zijn.

I don’t want to be CEO of anything — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021

Musk heeft vorige maand ook al een vergelijkbare uitspraak gedaan. De Tesla-topman zegt de baas te zijn omdat het volgens hem anders in het honderd loopt. Het liefste is hij druk met design en ontwikkeling van een product of dienst, dan de lakens uit te delen. (via BBC)