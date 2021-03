Elon Musk wil snel naar Mars toe! - Apparata

@SpaceX

Musk is een man met ambitie. Hij zegt dat hij met zijn rakketten binnenkort op Mars gaat landen. Hoe snel? Lees het hier.

Elon Musk gaat lekker. Hij heeft goedlopende bedrijven zoals Tesla. Oh ja, hij is ook een paar keer de rijkste persoon op aarde geweest. En waarom zou je dat alleen op aarde willen zijn? Juist, Mars is ook een mooie planeet en Musk is van plan om daar snel naar toe te gaan.

SpaceX

Met zijn andere bedrijf SpaceX gaat Musk dus naar Mars. Dat af en toe een raket neerstort of ontploft bij het landen zijn ‘kleine details’. Van mislukkingen leer je veel en Musk leert dus dagelijks. En laten we eerlijk zijn, de man zet hierdoor vele innovatieve bedrijven op.

Deze maand eindigde een test met een (gelukkig) onbemande Starship- ruimteraket wat ongelukkig. De raket ontplofte na een succesvolle landing op de lanceerbasis Boca Chica in Texas. Dit was al de derde poging en elke keer ontplofte de raket. Dit keer wist de raket wel te landen, waardoor Musk veel informatie heeft verzameld om de volgende keer verbeteringen door te voeren.

Naar de Maan én Mars!

Musk zal Musk niet zijn als hij zijn ambities niet op Twitter plempt. Dit is toch wel zijn favoriete communicatiekanaal. Elke Tweet van hem wordt opgepakt en veroorzaakt vaak veel commotie. Nu dan ook weer. Musk heeft een tweet geplaatst waarin hij zegt dat SpaceX ver voor 2030 een raket laat landen op Mars. Of die bemand of onbemand is weten we niet. Hij reageert hiermee op een Tweet van de European Space Agency, zij worden namelijk een beetje nerveus van de voorsprong die SpaceX heeft op hun rakketten.

SpaceX will be landing Starships on Mars well before 2030. The really hard threshold is making Mars Base Alpha self-sustaining. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2021

Het ruimtevaartbedrijf hoopt snel met de Starship-raket mensen naar de maan te brengen. Daarna moet Mars snel volgen. De raket bestaat uit twee delen. Het eerste deel is ‘Starship’, hier zitten de passagiers en is er ruimte voor baggage. Deel twee is ‘Super Heavy’, dat is de stuwraket dat de aandrijving is om de enorme afstand af te leggen. Als beide delen aan elkaar zitten is het ruimteschip 120 meter hoog. We houden wel van ambitie, maar of we in een ruimteschip zouden stappen? Denk het niet, jij wel?