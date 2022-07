Elon Musk wil Twitter-zaak uitstellen naar volgend jaar

Als het aan Elon Musk ligt duurt de rechtszaak met Twitter nog wel even.

De zogenaamde spoedige overname van Elon Musk op Twitter loopt heel anders dan voorzien. Maar ja, met een persoon als Musk kon het inderdaad ook alle kanten opgaan. Hij trok zich spontaan terug van de overname op Twitter voor 44 miljard dollar.

Leuk en aardig zegt Twitter, maar in de onderhandelingen was er een clausule opgenomen. Mocht Musk zich toch terugtrekken uit de deal, dan zou hij een schadevergoeding moeten betalen. Deze zaak ligt nu bij de rechter.

Twitter wil zo snel mogelijk dat de rechtszaak voorkomt. Nee, zegt Musk op zijn plaats. Hij wil uitstel. Volgens Bloomberg hoopt Musk de zaak te kunnen uitstellen naar februari volgend jaar.

Het lijkt erop dat deze twee partijen nog wel even met elkaar bezig zijn de komende periode. Het is nog maar de vraag of Musk zijn gelijk krijgt in het uitstellen.

Volgende week, op 19 juli, komt de zaak als eerste voor. Dan komt er ook een datum wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak moet gaan plaatsvinden.

Elon Musk heeft met Tesla, SpaceX en The Boring Company meerdere grote bedrijven in handen. Wellicht dat hij dat het met Twitter ook wel makkelijk zou gaan. Niet dus.