Elon Musk wil vrijheid van spreken omarmen, koopt Twitter

Elon Musk heeft het er maar druk mee, vrijheid van spreken op Twitter. De Tesla-topman loste het op door een deel van Twitter te kopen.

Elon Musk ken je van verschillende dingen. Het groot maken van PayPal, misschien. Of het groot maken van het automerk Tesla. Of zijn missie om Mars bewoond te maken met SpaceX. Of gewoon simpel omdat je zijn hersenspinsels volgt op Twitter.

Elon Musk op Twitter

Want die zijn er nogal veel. Musk heeft wel eens de neiging om… veel op Twitter te zetten. Misschien wel een beetje té veel, soms. Elon Musk werd in 2018 al teruggefloten vanwege koersmanipulatie op Twitter. Kort gezegd zouden uitspraken die hij deed het moment om aandelen te (ver)kopen duidelijk maken en dus veranderen bijvoorbeeld Tesla-aandelen van waarde ‘omdat Musk het zei’. Dat mocht niet meer van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, of SEC.

Vrije spraak

Sindsdien zit het Elon Musk allemaal niet zo lekker als het gaat om vrijheid van meningsuiting en vrijheid van spraak. Recent maakte hij een poll aan op Twitter waar hij vroeg hoe zijn mede-Twitteraars erover dachten en hij noemde zichzelf meermaals een ‘vrije spraak-absolutist’. Kortom: Elon Musk ziet het wel zitten om paal en perk te stellen wat betreft wat wel en niet mag op Twitter. Dat doet hij door het bedrijf te kopen.

Elon Musk koopt Twitter

Oké, niet een overname, maar Elon Musk heeft een toch aardig flink aandeel van 9,2 procent van Twitter gekocht, zo blijkt uit een document van de SEC. Daarmee is hij nu de grootste aandeelhouder. Dit is natuurlijk om meer invloed te hebben over het medium Twitter en hun manier van denken en doen. Het blijft nu bij deze net geen 10 procent – wat de rijkste man op aarde zo’n 2,89 miljard dollar kostte.

Volledige overname?

Genoeg om in ieder geval af en toe een aandeelhoudersbijeenkomst bij te mogen wonen, maar het lijkt erop dat Elon Musk eventueel zou azen op een volledige overname, aldus Reuters. “Het aandeel dat Musk gekocht heeft is een schijntje van zijn totale vermogen. Een volledige overname is niet uit te sluiten.” zegt analist Angelo Zino.

Een bijzondere move van Musk en wellicht het begin van meer vrijheid van spreken op Twitter. Hoe goed of slecht dat ook is.