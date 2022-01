Elon Musk zegt dat robots veel verder gaan dan Tesla

Elon Musk doet een opvallende uitspraak, volgens de ondernemer hebben robots een nog groter vooruitzicht dan zijn bedrijf Tesla.

Tesla heeft een revolutie ontketend binnen de industrie van de elektrische auto. Voor zo’n jong automerk heeft Elon Musk en zijn medewerkers dat heel knap gedaan. Maar Volgens Elon Musk gaat iets heel anders nog veel verder dan zijn Tesla, namelijk robots! Deze uitspraken deed de miljardair in een Tesla call met investeerders.

In deze call stelde Musk dat op de lange termijn slimme robots het potentieel hebben om verder te groeien dan de business in voertuigen. De ondernemer heeft er een handje vol van om zich met van alles en nog wat bezig te houden. Niet alleen Tesla, maar ook het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Daarnaast kondigde Tesla in de zomer van vorig jaar een eigen robot aan. Met dat laatste ziet Musk dus veel potentie.

De toepassing van een slimme robot is volgens de ondernemer in eerste instantie op zakelijk gebied. Elon Musk zegt dat de robots in de fabrieken van Tesla simpele taken kunnen uitvoeren, zoals het verplaatsen van spullen. Maar in de toekomst moeten deze robots zo slim kunnen zijn dat ze van toepassing kunnen worden voor beroepen waar op dat moment tekorten zijn. Daar kan de robot dan in voorzien. (via BBC)