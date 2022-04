Elon Musk zegt dat zijn robots Tesla auto’s gaat inhalen

Niet Tesla, maar robots zoals Optimus zijn de toekomst denkt Elon Musk. De ondernemer doet een interessante voorspelling.

Elon Musk is met allerlei technische ontwikkelingen bezig. Hij is natuurlijk het bekendste van Tesla en SpaceX. Maar de beste man is ook druk met het maken van ondergrondse tunnels en het ontwikkelingen van software om robots aan te sturen. Robots die volgens hem een belangrijk onderdeel van onze toekomst gaan uitmaken.

Sterker nog, de ondernemer waagt zich aan een interessante voorspelling. Optimus, de robot van Tesla, gaat meer waard worden dan de auto’s die het merk nu produceert. De robottechnologie zal zelfs meer waard worden dan FSD, aldus Musk.

Die afkorting staat voor Full Self Driving, de zelfrijdende auto hard- en software van Tesla.

Tesla Optimus

Tesla stelde Optimus in augustus 2021 voor het eerst aan de wereld voor. Men reageerde toen verbaasd op deze Tesla robot. Het ding had een menselijk uiterlijk gekregen en Musk had het toen al over menselijke toepassingen.

Optimus moest taken van mensen gaan overnemen. Boodschappen doen, misschien schoonmaken of een klusje in de tuin. Allerlei dingen waar jij en ik eigenlijk geen zin in hebben moet deze robot van je overnemen. Het brein van de robot is een supercomputer en de neurologische technologie van Tesla zelf.

De Tesla Optimus moet in 2023 klaar zijn voor productie. En met de uitspraken van Musk lijkt het erop dat hij grote dingen van plan is met zijn robots.

Bron: TechCrunch