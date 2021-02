Elon Musk zegt ondergrondse tunnel zo te kunnen bouwen - Apparata

Hoe los je files het snelste op? Elon Musk denkt door ondergrondse tunnels te bouwen.

Los Angeles, New York, Miami. Zomaar een aantal steden waar je tijdens de spits niet in een auto wilt zetten. Zelfs korte afstanden kunnen verschrikkelijk lang duren. Zeker in de grotere steden als LA en Miami, waar het openbaar vervoer geen alternatief is.

Elon Musk en de ondergrondse tunnel

Hoe los je op grote schaal het fileprobleem op? Elon Musk bedacht The Boring Company en maakt tunnels onder steden door. Miami is mogelijk de volgende stad waar Musk straks z’n gang kan gaan. De ondernemer heeft een vruchtbaar gesprek gehad met de burgermeester van de stad in Florida.

Er waren meerdere aannemers die de klus wilden klaren. Musk was echter behoorlijk goedkoper dan de andere bedrijven. Volgens Elon Musk kost zijn ondergrondse tunnel slechts 30 miljoen dollar en is de klus in zes maanden klaar. Dat is een groot verschil in vergelijking met andere bedrijven, die spreken over een project van een miljard dollar in een tijdsbestek van enkele jaren. Hoe dan ook, de burgermeester is enthousiast.

Een gezellige oplossing is het niet. Op punt A de tunnel inrijden en kilometerslang onder de grond rijden om er bij punt B weer naar buiten te komen lijkt me geen plezierige rit. Aan de andere kant is uren stilstaan in de file ook een hel. Het is nu afwachten of Elon Musk groen licht krijgt voor deze nieuwe ondergrondse tunnel met The Boring Company.