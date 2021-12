Elon Musk ziet SpaceX failliet gaan

De getalenteerde ondernemer Elon Musk ziet het niet heel rooskleurig in en ziet SpaceX mogelijk failliet gaan.

SpaceX is één van de bedrijven van Elon Musk. Officeel heet het Space Exploration Technologies Corp. Het is zoals we weten een Amerikaans bedrijf voor ruimtetransport, gevestigd in Hawthorne, Californië. Het ontwikkelt rakketen om te hergebruiken. Als ze weer heel op aarde terugkomen. Het is weleens voorgekomen dat dit niet helemaal goed ging. SpaceX ontwerpt, test en produceert de meeste onderdelen zelf. Maar de CEO heeft de werknemers in een e-mail laten weten dat de productie van Raptor-motoren zo ver achter loopt dat het bedrijf “een reëel risico loopt op faillissement”.

Space X kan failliet gaan volgens Musk

De e-mail is in handen van onder meer SpaceExplored. De Raptor-motoren zijn een belangrijk onderdeel voor de Starship-raket van SpaceX. Hiermee zullen mensen naar de maan moeten gaan. Het maken van de raketten duurt en duurt. En dat kost veel geld, waar Musk zich zorgen over maakt. De raketten zijn al getest, meerdere keren zelfs.

Musk is wel van de ambitie en om zijn bedrijf rendabel te krijgen, moeten volgend jaar zeker elke twee weken een Startship gelanceerd worden. Dat is op dit moment niet mogelijk. De raketten zijn ook belangrijk voor de Starlink- satellieten. Deze zorgen voor internet. De huidige satellieten vormen volgens Musk een “financieel zwak” netwerk.

Productie

Het was al eerder bekend dat de productie met problemen kampte. Nu komt Musk dus met het bericht dat het nog erger is dan eerder bekend was. “We hebben alle handen nodig om te herstellen van deze situatie, die eerlijk gezegd een ramp is”, schrijft Musk. Het is onduidelijk of het bedrijf echt in de problemen zit. SpaceX zelf heeft nog geen officieel statement gegeven.