Elon Musk’s grootste Tesla blunders ooit!

Niet alles wat Elon Musk doet lukt. We hebben de drie grootste Tesla blunders van Musk op een rijtje gezet.

Musk is een bekende persoon en staat dus constant in de spotlight. Alles wat hij doet wordt uitvergroot. Als ondernemer durft hij risico’s te nemen en niet alles pakt even goed uit. Hij stond bijvoorbeeld vorige week voor de rechtbank om zijn rol te verdedigen in de overname door Tesla van het falende zonnepaneelinstallateur SolarCity in 2016. Die twijfelachtige beslissing – SolarCity werd opgericht door zijn neven, Musk was de grootste aandeelhouder en zat in het bestuur van beide bedrijven – leidde tot een aandeelhoudersrechtszaak. Niet echt handig!

Grootste Tesla blunders ooit van Musk

Blijkt maar weer, niet alles verloopt soepeltjes. Hieronder nog een paar misstappen van de bekende ondernemer.

1. De goedkope Tesla. Die niet goedkoop werd

Model 3 zou de autowereld veranderen. De eerste elektrische auto die ook betaalbaar was voor bijna iedereen. De prijs van $35.000 werd jarenlang aangeprezen als de belangrijkste aantrekkingskracht van Model 3. En tsja, die prijs is niet gehaald. Na belastingen, registraties en (noodzakelijke) opties komt er makkelijk nog eens een vierde van de prijs bij.

2. Tesla roadster

Toch wel zonde dat de roadster in het rijtje Tesla blunders van Musk staat. Het is namelijk een mooi ding. De auto werd in 2017 onthuld samen met de Semi (vrachtwagen). In 2020 zou de supersnelle roadster komen en veel mensen zitten er op te wachten. De auto zou de snelste productieauto ooit zou zijn en zou veel kilometers kunnen rijden op de batterijen, voordat je ze moet opladen.

De auto is er nog steeds niet…

3. Autonoom rijden

De droom van Musk: auto’s autonoom laten rijden. Maar het blijkt toch moeilijker te zijn dan gedacht. In 2016 kondigde hij dit met veel bombarie aan, Tesla’s zouden worden gebouwd met de noodzakelijke sensoren, camera’s en computers die dit mogelijk maken. Hij zei toen dat de auto’s volledig zelf kunnen rijden binnen twee tot drie jaar. Dat is niet gelukt. Sterker nog, er zijn veel problemen. Er zijn zelfs dodelijke ongelukken geweest met Tesla’s die (gedeeltelijk) zelf reden.