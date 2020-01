Emoji in autokenteken: wie wil dat nou niet?

Lachen in het verkeer.





Het verkeer is een serieuze aangelegenheid. Toch mag het wel wat vrolijker allemaal. Al die files maken ons al chagrijnig genoeg nietwaar? Hier in Nederland is er geen mogelijkheid om je kenteken te personaliseren. De auto komt met een aangewezen plaat en daar moet je het mee doen. In diverse andere landen kun je wel zelf wat verzinnen, waaronder in de Verenigde Staten.

In de VS kun je met letters en cijfers aan de gang. Volgens politicus Rebecca White van de democraten is dat niet voldoende. Vanuit Vermont pleit ze voor een kenteken waar ook emoji’s op worden toegestaan.

Het is niet zo dat je zomaar een emoji kunt uitkiezen. De politica heeft zes emoji’s aangedragen en men kan er wat haar betreft één per kenteken uitkiezen. Met een negatieve emoji kun je immers een reactie uitlokken. Een uitstekende tong of een glimlach zal wel tot de mogelijkheden behoren.

Het is nu nog een voorstel van White. De vraag is of ze met haar voorstel genoeg steun kan vinden bij haar collega’s. Mocht de nieuwe wet erdoor komen dan is Vermont de eerste Amerikaanse staat met de mogelijkheid om een emoji op het kenteken te krijgen.