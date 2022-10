EMP: wat is het en hoe bescherm je je?

Copyright Apparata

EMP is een verwoestend effect dat weinig overlaat van je elektronica, zoals je telefoon en je huishoudelijke apparatuur. Hoe bescherm je je daar tegen?

Kernproef heeft nóg een naar gevolg

Na Starfish Prime, een kernproef 400 km hoog in de lucht in de buurt van Hawaï, brandde in de hoofdstad Honolulu, toch een kleine 1500 km verderop, elektronische apparatuur door. 300 verkeerslichten raakten defect en ook een zendinstallatie overleefde het niet.

Daarna werd duidelijk waarom. Door de kernexplosie kwamen enorme hoeveelheden ioniserende straling vrij. Deze straling, het woord zegt het al, rukt atomen uit elkaar in elektronen en het restant, ionen. Het gevolg: een lawine van geladen deeltjes.

EMP: een lawine van elektronen

Atomen zijn elektrisch neutraal, maar elektronen en ionen zijn sterk elektrisch geladen. Een ijzeren natuurwet zegt, bewegende lading wekt altijd een magneetveld op. En een veranderend magneetveld wekt elektrische stromen op.

Door de kernexplosie ontstond er dus een sterk wisselend magneetveld, wat sterke elektrische stromen opwekte in de elektronica van de inwoners van Honolulu. Dit fenomeen kennen we nu als EMP, voluit elektromagnetische puls. omdat elektronica veel gevoeliger is dan toen, zijn de gevolgen nu veel vervelender.

Hoe je je beschermt tegen EMP

Gelukkig is er een manier om je elektronica te beschermen tegen dit verwoestende effect. Een metalen doos, bekend als een kooi van Faraday in de elektronica, houdt alle elektrische en magnetische velden buiten. Binnen deze doos, bijvoorbeeld een groot blik, metalen kist of zelfgemaakte doos van een metalen plaat, is jouw telefoon of andere gevoelige apparatuur veilig voor EMP.

Maar let op. In het metaal van de doos zelf wordt wel degelijk een sterke elektrische stroom opgewekt. Dus moet je zorgen dat jouw gevoelige apparatuur de doos niet raakt, bijvoorbeeld door deze in keukenpapier of plastic te wikkelen voordat je deze in de doos plaatst. Ook mag er geen enkel punt of draad van de doos naar binnen steken. Dat werkt namelijk als een zendantenne en dan is je teerbeminde smartphone alsnog de klos.

Vooral lange elektrisch geleidende kabels zijn gevoelig voor dit effect. Dus om de schade van een EMP beperkt te houden, kun je het beste van tevoren alle stekkers uit het stopcontact trekken. Maar ook het elektriciteitsnetwerk ligt na een zware EMP waarschijnlijk plat.