En de meest gebruike emoji van 2021 is..

Om onze berichtjes op WhatsApp en elders wat gezelligheid of nuance te geven zijn er emoji’s. Maar welke emoji was in 2021 het populairste?

Ondergetekende gebruikt emoji’s op dagelijkse basis. Jij waarschijnlijk ook. En je kunt ook wel bedenken elke je het vaakste gebruikt. De vraag is natuurlijk of jij een beetje overeen komt met de rest. Want Unicode Consortium, de partij die over emoji’s gaat, heeft bekendgemaakt wat de meest gebruikte emoji is van 2021.

De lachende emoji met traantjes is de meest gebruikte emoji. Ja, dat zag iedereen eigenlijk wel aankomen. Op WhatsApp, Twitter, Facebook berichten en noem maar op. Overal zie je deze emoji voorbijkomen. Jaar op jaar blijkt het een enorm populaire emoji te zijn, dus een echte verrassing is deze uitkomst niet.

Sowieso is de top 10 emoji’s van 2021 voor een groot deel gelijk aan het lijstje van 2019. Of er nog een verschil is met vorig jaar weten we niet. Voor 2020 is er geen top 10 vrijgegeven. Kortom, zijn wij nou zulke gewoontedieren of zijn de nieuwe emoji niet leuk genoeg?

De top 10 bestaat verder uit nog meer lachende emoji, hartjes, kusjes en de handen tegen elkaar (ook bekend als high five of gebed).