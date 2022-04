En de meest gedownloade app van 2022 is..

In principe is het niet heel moeilijk om te raden wat de meest gedownloade app van 2022 is.

We zitten pas vier maanden in dit jaar. Maar wat op dit moment de meest gedownloade app is zal vermoedelijk het hele jaar zo blijven. Tenzij er plots een nieuwe hype ontstaat in de komende jaren, maar ik heb geen glazen bol.

De meest gedownloade app van 2022 tot nu toe is TikTok. Ja, dat is geen verrassing hè? Met meer dan 176 miljoen downloads dit jaar tot nu toe is de app onverminderd populair. Dat blijkt uit data van onderzoeksbedrijf Sensor Tower. Sinds het uitbrengen van TikTok in 2018 is de app al meer dan 3,5 miljard keer gedownload. Cijfers waarvan je hoofd gaat duizelen. De data is afkomstig van het eerste kwartaal van 2022.

Social media apps vormen sowieso de kern van de meest gedownloade apps. Niet zo gek ook, want dit zijn juist de applicaties die iedereen wel op zijn of haar telefoon heeft staan. Op de tweede plaats staat Instagram met 151 miljoen downloads dit jaar tot nu toe. De top vijf bestaat verder uit Facebook en WhatsApp.

De grote Mark Zuckerberg kan in zijn handen wrijven. Want met deze cijfers blijkt hij goud in handen te hebben. Wisten we natuurlijk al, maar deze top 5 is daar een bevestiging van. Instagram, WhatsApp en Facebook vallen allemaal onder Meta. Dat betekent dat drie van de vijf apps toebehoren aan één moederbedrijf. Over Big Tech gesproken.