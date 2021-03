En natuurlijk verschijnt Fast and Furious 9 op een nog later moment - Apparata

Het is inmiddels geen verrassing meer, maar Fast and Furious 9 is voor de zoveelste keer uitgesteld.

Door het coronavirus zijn meerdere grote filmtitels al meerdere keren uitgesteld. Het bekendste voorbeeld is No Time To Die, de laatste James Bond-film. Filmstudio’s verdienen het meeste geld met de kaartverkoop. Ze peinzen er dus niet over om de titel uit te geven op een streamingdienst, maar wachten langzaam op betere tijden. Hoelang dat ook gaat duren.

In dat kader is er nieuws te melden over Fast and Furious 9, want ook deze film is weer uitgesteld. De film zou vorig jaar al in de bioscoop moeten draaien, maar werd toen uitgesteld. De nieuwste release datum stond op 28 mei 2021. Universal heeft echter een nieuwe datum vastgesteld, namelijk 25 juni 2021.

Gelukkig voor fans van Fast and Furious is de nieuwe datum voor het negende deel niet schrikbarend ver weg in de toekomst. Effectief is de titel een maandje opgeschoven. Toch is dit geen garantie dat de film dan wel verschijnt. De James Bond film No Time To Die is bijvoorbeeld uitgesteld naar oktober van dit jaar. Kijk niet gek op als Fast and Furious 9 ook pas op een veel later moment verschijnt dan nu is gecommuniceerd.

In dit negende deel komen Torretto en zijn familie voor een verrassing te staan als de broer van Dominic opeens in beeld komt. De broer blijkt een schurk en natuurlijk moet het team het tegen de broer van Torretto gaan opnemen. Een ontzettend cliché verhaal, maar het staat honderd procent garant voor een leuk avondje bioscoop. 25 juni dus, maar hou een slag om de arm.

Fast and Furious 9 trailer