En weer is er een land dat Bitcoin gaat reguleren

Voor de toepasbaarheid van Bitcoin is het goed nieuws als de cryptomunt, net als regulier geld, te maken heeft met reguleren.

Het grote verschil tussen crypto zoals Bitcoin en geld als in euro’s en dollars is dat het gewone geld te maken heeft met regulatie en crypto vaak niet. Daar komt echter steeds meer verandering in. En dat is niet eens een slechte ontwikkeling. Want met regulatie is er meer controle vanuit de overheid wat weer meer vertrouwen wekt voor bedrijven om er gebruik van te maken.

Bitcoin reguleren

De vraag is niet of maar wanneer Bitcoin bijvoorbeeld in Europa te maken gaat krijgen met regulatie. Feit is dat andere landen langzaam die stap zetten. In Cuba is een resolutie aangenomen waarin staat opgesteld dat het eiland cryptocurreny zoals Bitcoin gaat reguleren. Cryptocurrency groeit in populariteit in het land omdat het sinds Trump harder is om dollars te gebruiken als valuta. Met autorisatie van de Centrale Bank kunnen er financiële transacties plaatsvinden met cryptocurrency tussen natuurlijke personen en obligaties.

In Zuid-Amerika is er een opmars van Bitcoin gaande. Recent werd bekend dat El Salvador Bitcoin accepteert als officieel betaalmiddel. Er zijn een hoop landen in de wereld waar de nationale munt nog nauwelijks een fatsoenlijke waarde heeft. Juist daar heeft crypto een meerwaarde. (via The Economic Times)