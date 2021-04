En weg zijn ze: bestellingen AirTags gaan hard! - Apparata

Als je binnenkort AirTags zou willen hebben, moet je snel wezen. Lees hier hoe snel de bezorgtijden zowat per minuut veranderen.

De lancering van de langverwachte AirTags van Apple was groot nieuws deze week. Het is een handige accessoire die je helpt om je spullen gemakkelijk terug te vinden. Apple heeft de marketing goed op orde, want de AirTags verkopen als een dolle. De eerste gegraveerde AirTags waren binnen enkele minuten uitverkocht in Amerika.

Als je een bestelling plaatst bij Apple voor de AirTags, krijg je te zien hoe lang het duurt voordat je ze binnen hebt. Binnen vijf minuten na het openen van de pre- orders liepen de geschatte verzenddatums al op.

Wellicht had het bedrijf geen rekening gehouden met zoveel vraag en zijn de verwachtingen overtroffen. Ook de niet gegraveerde versies gaan hard. In Amerika, maar ook in Europa, zien veel gebruikers nu inconsistente resultaten in de Apple Store. De ene keer zijn ze redelijk snel leverbaar, een paar minuten daarna niet meer.

Leveringsdatum

In eerste instantie zagen mensen die de AirTags willen bestellen een leveringsdatum van 30 april. Dat duurde echter niet lang, nu zien veel mensen ‘7- 10 werkdagen’. Dat zou inhouden dat 30 april nog steeds mogelijk is, maar veel andere kopers zien nu 10 mei staan bij hun bestellingen van AirTags. Sterker nog, in Japan is de levertijd naar 16 tot 23 mei gebracht. Oei.

Apple heeft niet van te voren naar buiten gebracht hoeveel AirTags geproduceerd zijn. Vermoedelijk heeft het bedrijf wel een voorraad liggen, maar klaarblijkelijk niet genoeg. Het kan ook zo zijn dat het bedrijf de items lekker exclusief maakt en hierdoor de hype nog meer aanwakkert. Als het laatste waar is, werkt het wel. Laten we hopen dat Apple toch nog ergens een voorraad heeft liggen, zodat we snel gebruik kunnen maken van de AirTags. Bij ons in Nederland staat nu nog dat de ze komen vanaf 30 april. Of dat zo blijft na alle bestellingen van AirTags in andere landen?

(via AppleInsider)