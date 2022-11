Energieleveranciers geven ‘weggeeftips’

Omdat de energierekening betalen ineens een stuk moeilijker is geworden, zijn er allemaal maatregelen in het leven geroepen door de overheid. In de maanden november en december ontvangen huishoudens een compensatie van 190 euro. Dit is een maatregel bovenop de energietoeslag en het prijsplafond.

Sommige mensen geven aan de compensatie van 2×190 euro best te kunnen missen. Niet alleen stichtingen, maar ook energieleveranciers roepen op om de compensatie te schenken aan mensen die het écht nodig hebben. Hartverwarmend om te zien dat de eerste extra donaties nu al binnen komen. Lees in deze blog hoe je ervoor zorgt dat je compensatie goed terecht komt.

Schenk de compensatie aan een goed doel

Verschillende organisaties geven aan extra geld broodnodig te helpen. De hoeveelheid mensen die afhankelijk zijn geworden van een organisatie als de Voedselbank, groeit enorm. Warm Rotterdam roept stadsgenoten op om het compensatiebedrag te doneren aan een goed doel. Of nog beter: maak geld over naar de ‘warmtebronnen’. Dit zijn organisaties die mensen die leven in armoede of schulden hebben, helpen. Als je woonachtig bent in Rotterdam, kun je kiezen uit deze 30 warmtebronnen.

Met jouw donatie kunnen er bijvoorbeeld buurtmaaltijden worden gemaakt, leer-werktrajecten worden gerealiseerd of er kan thermo- of babykleding worden ingezameld. Verschillende energieleveranciers raden aan om de compensatie – wanneer je hebt besloten het best te kunnen missen – over te maken aan een goed doel als Voedselbank, het Armoedefonds of het Kansfonds.

Boek de compensatie niet terug

De energieleveranciers Oxxio, Vattenfall, Engie, Eneco en HEM storten in de maanden november en december rechtstreeks het compensatiebedrag naar je rekening. Vandebron, Essent en Greenchoice verrekenen het compensatiebedrag met je maandtarief.

Heb je besloten dat je de compensatie van 2x 190 euro niet nodig hebt? Maak dan niet het geld terug over naar Vattenfall. Dit heeft namelijk geen zin als je elkaar de winter door wilt helpen. Je geld wordt namelijk bij het terugboeken afgetrokken van je jaarrekening.