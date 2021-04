Engelse pond gaat digitaal - Apparata

De Engelse pond kan binnenkort digitaal worden. De eerste stappen worden op dit moment gezet.

Engeland is altijd eigenwijs geweest. Een trots land ook, waar ze veel waarde hechten aan tradities. Toen ze nog in de Europese Unie (EU) zaten, waren ze zo eigenwijs om niet hun eigen munt op te geven. En nu ze helemaal uit de EU zijn gestapt, kunnen ze makkelijker schakelen en zijn ze minder afhankelijk van al het vergaderen in Brussel. Momenteel onderzoekt het land om te kijken of de Engelse pond ook digitaal beschikbaar kan worden gesteld.

Digitale valuta

Veel mensen zijn het erover eens: de toekomst van betalen is digitaal. Engeland zal daarom niet werkeloos toekijken hoe andere landen digitale valuatie lanceren. De Bank of Engeland en de HM Treasury hebben aangekondigd dat ze samen ‘een nieuwe vorm’ van virtueel geld voor de publieke en private sector gaan onderzoeken. Om dit te gaan doen is er een speciale taskforce aangesteld. Zij gaan kijken naar de risico’s en praktische aspecten van een dergelijke digitale pond. Om hier inzicht in te krijgen zullen zij gesprekken voeren met onder andere banken, fintechs, betalingsinfrastructuurproviders en technologiebedrijven.

Niet de pond vervangen door een digitale pond

Het is niet de bedoeling dat deze nieuwe digitale munt de normale pond gaat vervangen. Ook doet Engeland geen enkele toezegging dat het daadwerkelijk een digitale munt zal lanceren. Het land doet op dit moment alleen onderzoek. En dat moet ook wel, andere landen zijn al hard bezig. Het land moet nu al meer en meer concurreren met het vaste land. Toch, een dergelijke onderzoek heeft zeker wel een impact voor het financiële systeem zoals we het nu kennen.

Natuurlijk, experts zijn van mening dat virtueel geld kan bijdragen aan de snelheid van binnenlandse en grensoverschrijdende transacties, het zou de kosten drastisch kunnen verlagen en mensen zouden meer verbonden kunnen worden met de economie. Maar het zou ook te volatiel kunnen zijn, waar traditionele banken hun macht verliezen. Dit zijn ook de centrale banken die helpen om het land financieel stabiel te houden.

Maar zoals elk land, kan Engeland ook niet het risico lopen om achter te lopen op andere landen en daarom gaan ze vaart maken en zijn ze serieus bezig om een Engelse digitale pond te realiseren.