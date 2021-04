Enorm veel ‘cheaters’ verbannen uit Call of Duty: Warzone - Apparata

Activision heeft een record aantal cheaters verbannen uit Call of Duty: Warzone. En terecht.

We houden wel van een spelletje knallen. De Call of Duty games zijn daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor. Veel actie, mooie omgevingen en verschillende tijdzones in verschillende games. Maar niks zo vervelend als je uren lang zit te gamen om een streak binnen te halen, terwijl iemand anders dit op een oneerlijke manier doet. De ontwikkelaar Activision is daar ook niet van gediend en gooit iedereen die dit doet resoluut uit het spel.

Call of Duty cheaters

Niet minder dan 175.000 cheaters zijn de laatste twee maanden uit de game gegooid. Dit is niet voor even, maar we hebben het hier over een permanente ban. Twee maanden geleden stond dit aantal nog op 300.000 spelers, nu staat de teller op een indrukwekkende 475.000 spelers.

Dit is de zevende grote ronde van Activision waarin in één keer een groot aantal accounts geweerd worden. Sinds februari heeft het bedrijf dus zeven van deze rondes gedaan om valsspelers op te sporen en een ban toe te kennen. Ook voeren ze vaak individuele onderzoeken uit, waarbij spelers worden onderzocht. Denk hierbij aan spelers die meerdere keren een waarschuwing kregen en vervolgens meerdere keren een overtreding hebben begaan.

Tevens vallen de bekende handelaren hier onder. Dit kunnen frauduleuze accounts zijn, die verkocht worden op de zwarte markt. 45.000 van deze accounts zijn opgeschort. Doel hiervan is ook om het deze mensen moeilijk te maken om snel van account te kunnen wisselen om hun frauduleuze praktijken voort te zetten.

Anti- valspeel software

Om de valspelers te kunnen opsporen gebruikt Activision zelfontwikkelde software. In Warzone wordt dus niet gewerkt met bekende anticheatsoftware, maar gebruikt het bedrijf enkel en alleen eigen software. Blijkbaar werkt dat goed, kijkende naar de aantallen. Gelukkig maar, want valsspelen in het spel komt regelmatig voor en is heel ergerlijk voor de andere spelers. Opmerkelijk genoeg komt het valsspelen vaak voor op de pc en wat minder op consoles.