Enorm veel mensen hebben crypto’s

We zijn met z’n allen behoorlijk fan van crypto’s, want er zijn nog nooit zoveel mensen eigenaar geweest van een dergelijke munt.

Afgelopen jaren hebben de crypto’s flink in het nieuws gestaan. Soms positief, soms negatief. Maar mensen zijn bang om winst mis te lopen en kopen massaal digitale munten. Volgens een rapport van Crypto.com zal het aantal wereldwijde crypto-eigenaren tegen het einde van het jaar naar verwachting meer dan een miljard bedragen.

Mensen met crypto’s

Dat is natuurlijk echt heel veel. “Naties kunnen het zich niet langer veroorloven om de groeiende druk op cryptovaluta door het publiek te negeren. We mogen in veel gevallen een vriendelijkere houding verwachten ten opzichte van de crypto-industrie”, aldus het bedrijf. Crypto.com heeft vorige week zijn rapport “Crypto Market Sizing” uitgebracht met een analyse van de wereldwijde acceptatie van cryptocurrency.

De wereldwijde crypto-populatie is in 2021 met 178% gestegen, van 106 miljoen in januari tot 295 miljoen in december, zo blijkt uit de analyse: Het aantal crypto-gebruikers zal tegen het einde van 2022 naar verwachting de één miljard overschrijden. De adoptie van de munten was in het eerste deel van 2021 opmerkelijk te noemen, de belangrijkste groeimotor toen was Bitcoin.

Niet te negeren

Het onderzoek heeft ook aandacht voor regeringen. Het kan niet meer zo zijn dat zij cryptovaluta negeren. De belangen zijn simpelweg te groot. Daarom moeten volgens de schrijvers van het onderzoek landen ‘vriendelijker’ zijn ten opzichte van de crypto-industrie. “We verwachten dat ontwikkelde landen duidelijke juridische en fiscale kaders bedenken voor crypto-activa“, aldus het rapport. Hiermee worden mensen beter beschermd tegen ‘shitcoins’, maar behouden de munten de alom geprezen vrijheid. Of dat ook werkelijkheid kan worden, is afwachten.