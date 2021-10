Enorme 70+ meter lange jacht valt amper op en dat hoort zo

Als je een enorm jacht overweegt, maar niet wenst op te vallen. De MY B0nd Girl is dan het overwegen waard.

Helaas is er nog geen jachtbouwer waar je bij kunt aankloppen. Waar je naar kijkt is namelijk een idee van twee ontwerpers. Maar wellicht dat het idee aanslaat en dat er iemand mee aan de slag gaat. Het ontwerpersduo George Lucian (exterieur design) en Hannah Hombergen (interieur design) hebben de MY B0nd Girl verzonnen. Een jacht van meer dan 70 meter lang met een stealth ontwerp om niet al te veel op te vallen. Wat natuurlijk ook verwerkt zit in de benaming.

De designers van het jacht zijn geen totaal onbekenden. Lucian en Hombergen lanceerden vorig jaar een succesvol ontwerp voor een nieuwe wolkenkrabber in New York genaamd The Vertical Yacht.

Even terug naar het jacht. MY B0nd Girl beschikt onder andere over een ruime master bedroom bestaande uit twee verdiepingen. Het interieurontwerp is geïnspireerd op de filmindustrie, met als kers op de appelmoes een zwevend balkon.

De eigenaren en aanverwanten van het jacht verblijven in het middengedeelte. Personeel en medewerkers verblijvende in de twee buitenste elementen van het jacht. Hier zitten ook de motoren. De designers zeggen dit zo bedacht te hebben om zo veel mogelijk te voorkomen dat er trillingen of geluiden ervaren worden in het vertrek waar de eigenaar verblijft. Klinkt goed, nu nog iemand vinden die het jacht daadwerkelijk gaat bouwen.