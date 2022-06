Enorme elektrische Hummer kan je nog groter maken met software

GMC

De Hummer is nu ook elektrisch en is nog steeds enorm, nu kan je hem nog groter maken met wat software.

De Hummer kennen we allemaal als een PC Hoofdstraat-tractor. De oude modellen hadden nou niet echt een hele goede reputatie. GMC heeft echter een nieuwe Hummer uitgebracht die nog steeds groot is, maar wel elektrisch.

Hummer nog groter maken met software

GMC Hummer EV-bezitters kunnen binnenkort hun gevaarte bijna zes centimeter extra in de lucht kunnen brengen, allemaal dankzij een eenvoudige software-update. In de loop van de komende weken zal GMC een nieuwe “Extract Mode” toevoegen. Hiermee kunnen bestuurders hun voertuig optillen om offroad-obstakels te vermijden – aan alle First Edition-modellen van de volledig elektrische pick-up. In wezen laat de Extract-modus bestuurders hun voertuig optillen zodat ze off-road obstakels kunnen vermijden.

Hoe gaaf het ook lijkt, je kunt het niet altijd gebruiken. De veringsmodus zal alleen bij lage snelheden gebruikt kunnen worden. Ook zal frequent gebruik van de functie ertoe leiden dat je voertuig moet afkoelen. In totaal zorgt de Extract-modus voor een bodemvrijheid van 15,9 inch voor het voertuig, wat het een voorsprong geeft op andere offroad-voertuigen zoals de Rivian R1T, Ram TRX, F150 Raptor en Bronco Raptor.

GMC

Beperkt leverbaar

De Hummer is een succes. De vraag naar de Hummer heeft de verwachtingen van GMC ver overtroffen en de automaker heeft moeite om de productie op te voeren. Vorig jaar werd er slechts één Hummer EV geleverd en de autofabrikant heeft meer dan 65.000 reserveringen ontvangen voor zijn Hummer EV-pickups en SUV’s. In Europa is het nog slechter, want hier kan je hem (nog) niet kopen. Importeren kan wel, maar dan heb je dus nog steeds die wachtrij.