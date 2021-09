Enorme GTA Mod offline gehaald na dreiging

Take-Two Interactive, de uitgever van GTA, is juridisch hard bezig om modders van de games aan te pakken, zo ook met een GTA Mod.

Rockstar Games en Take-Two Interactive staan er de laatste jaren op z’n zachtst gezegd niet rooskleurig op. Ze melken GTA 5 en Online uit tot in de eeuwigheid en daarnaast is er een oorlog tussen hen en modders van de games. Of je het nu hebt over GTA San Andreas, GTA 4 of GTA 5. Alle games zijn op de computer verbeterd of uitgebreider gemaakt door middel van modificaties. Die zijn gemaakt door enthousiaste fans van de franchise. Rockstar Games en Take-Two Interactive hadden daar publiekelijk nooit zoveel problemen mee, tot recent.

Steeds vaker hoor je dat makers van een GTA mod te horen krijgen dat ze de werkzaamheden moeten staken en de mod offline halen. Dit keer is het weer zover. GTA Underground ontwikkelaar dkluin heeft op GTAForums gezegd de ontwikkeling van GTA: Underground te hebben moeten stoppen. Ook is er een YouTube video gemaakt. Alle reeds bestaande mods van dit project worden offline gehaald. Reden is de hete adem van Take-Two Interactive.

GTA: Underground was een enorme mod op basis van GTA San Andreas. Doelstelling van het project was om alle steden uit de wereld van GTA samen te brengen in een enorme map. Helaas mocht dit niet baten.