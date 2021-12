Enorme kite gaat boot over de oceaan trekken!

Airseas

Innovatie ten top. Deze enorme kite, een vlieger dus, zal een boot de oceaan over trekken.

In januari is het zover. Dan zal een grote boot zich vastmaken aan een enorme kite. Het is de eerste van zijn soort die het gaat proberen om schadelijke koolstofemissies van het heen en weer slepen van spullen over de volle zee te verminderen. Schepen zijn namelijk een van de grootste vervuilers.

Kite aan boot

Er varen veel schepen heen en weer om van alles te vervoeren. En die stoten veel emissies uit, zoals we weten is dat een groot probleem. Ongeveer 80% van alle goederen ter wereld wordt vervoerd met ongeveer 50.000 schepen, die een bijzonder vuile brandstof gebruiken. Geschat wordt dat deze goedkope brandstof verantwoordelijk is voor meer dan 2% van de wereldwijde koolstofemissies en voor 10% tot 15% van ’s werelds zwaveloxide- en lachgasemissies. Niet gezond dus.

Daarom is deze vlieger ontwikkeld. De parafoil-vlieger die zal worden gebruikt, is gemaakt door een bedrijf genaamd Airseas. Het meet ongeveer 5.380 vierkante voet (500 vierkante meter) en zal worden bevestigd aan een schip met een lengte van 505 voet (154 meter), genaamd de Ville de Bordeaux. Het schip is een “roll on/roll off”-schip, wat verwijst naar het feit dat deze schepen meestal verrijdbare lading vervoeren. Deze specifieke boot vervoert vliegtuigonderdelen tussen Frankrijk en de VS.

Airseas

Testen

Het testen zal ongeveer zes maanden duren. Lukt alles, dan zal het gebruikt worden voor de reguliere route. Airseas zegt dat het “is opgericht uit de noodzaak om dringend op te treden voor onze planeet en het klimaat” en is “toegewijd om alle schepen te voorzien van de middelen om gratis en onbeperkte windenergie te benutten.” Het is natuurlijk niet aannemelijk dat het schip alleen maar vooruit wordt gebracht door zeilen.

De Airseas-vlieger is niet bedoeld als de enige krachtbron voor schepen. De Ville de Bordeaux zal nog steeds zijn motor gebruiken. Maar de vlieger, die Airseas een Seawing noemt, is bedoeld om het brandstofverbruik tijdens de reis te verminderen.