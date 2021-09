Enorme PlayStation 5 update: de belangrijkste veranderingen

Sony heeft een enorme PlayStation 5 update uitgerold. We nemen de belangrijkste veranderingen met je door.

Het is normaal dat de PS5 af en toe een update krijgt. Een paar keer per jaar komt Sony met een grotere update. Het duurt even wat langer om deze te downloaden en te installeren, maar dan heb je ook wat. De september update voor de PlayStation 5 update is zo’n grote vol nieuwigheden. De belangrijkste veranderingen staan hieronder voor je op een rijtje.

Control Center kan nu aangepast worden

Geïnstalleerde PS4 en PS5-versies van game hebben andere cover om ze beter te onderscheiden

Trophy Tracker: makkelijker bijhouden in je jacht naar trophy’s

3D Audio voor tv speakers

Ondersteuning M.2 SSD uitbreiding

Dit is slechts een greep uit alle nieuwigheden die zijn gekomen met deze update. De grootste wijziging is de ondersteuning voor M.2 SSD uitbreiding. Dat betekent dat je nu een andere SSD met meer opslag in je PS5 kunt hangen, mocht je behoefte hebben aan meer opslagcapaciteit.

De nieuwste PS5 update is nu live. Zodra je de console aanzet zal de software update automatisch worden gedownload. Daarna herstart de PS5 zichzelf om de software update vervolgens te installeren.