Enorme verbeteringen in iOS 16 aan berichten en vergrendelscherm

Apple

In iOS 16 van Apple komen verbeteringen aan berichten, vergrendelscherm en nog veel meer. Lees er hier over.

Zoals we allemaal weten was gisteren Apple’s Worldwide Developers Conference 2022. Het begon zoals gewoonlijk, met details over de volgende upgrade van het besturingssysteem. Het zal dit najaar debuteren nadat het in de zomer in bètatests te hebben doorgebracht. Het systeem komt met meer personalisatie-opties, een verbeterd vergrendelscherm met widgets, en enkele welkome updates voor Berichten.

Apple iOS 16 verbeteringen

Het vergrendelen van je smartphone doen we dagelijks heel veel keer. Daarom staat het centraal in de update van het besturingssysteem. Te beginnen met de mogelijkheid om gebruikte lettertypen en kleuren aan te passen. Het is mogelijk om widgets toe te voegen en meerdere vergrendelingsschermen te configureren waartussen je kunt schakelen door over het scherm te vegen. De wallpapers die je standaard krijgt van Apple krijgen ook een opfrisbeurt. Dit met geanimeerde en Pride-themakeuzes.

De meldingen zullen ook anders verschijnen op je vergrendelscherm. In plaats van zich op te stapelen over het scherm, “rollen ze zich naar binnen” onderaan het scherm. Er is ook een functie voor ‘live-activiteiten’ om meldingen die zijn gekoppeld aan een evenement, zoals een Uber-rit of sportevenement, op één tegel weer te geven.

Berichten

We tikken wat af tegenwoordig. Daarom legt Apple specifiek de nadruk hierop en probeert het chatten voor ons makkelijker te maken. iOS 16 voegt de mogelijkheid toe om typefouten uit verzonden berichten te bewerken, berichten terug te halen die je niet van plan was te verzenden, en de mogelijkheid om een ​​berichtenthread als ongelezen te markeren, zodat je terug kunt gaan naar het later.

Apple voegt ook gedeelde iCloud-fotobibliotheken toe om het gemakkelijker te maken om bepaalde foto’s te delen met familie- en vriendenaccounts. Maximaal zes gebruikers hebben toegang tot een gedeelde bibliotheek. Foto’s bevatten suggesties voor delen en beeldbewerkingen en trefwoorden worden voor alle gebruikers gesynchroniseerd. Dit najaar zal iOS 16 beschikbaar komen.