Epic gaat Rocket League gratis aanbieden

Door deze stap van Epic krijgt Rocket League een vergelijkbare free-to-play constructie als Fortnite en Call of Duty: Warzone.

Het nog altijd veel gespeelde spel Rocket League krijgt een make-over. In de basis was dit een gewone game, die je voor een eenmalig bedrag kon aankopen voor bijvoorbeeld de PlayStation 4 of Steam. Daar gaat verandering in komen. Epic neemt de boel over en kiest voor een free-to-play aanpak.

Rocket League zal door Epic gratis aangeboden gaan worden. Dat is het bedrijf overeengekomen met de uitgever Psynoix. Dit heeft tot gevolg dat de game verdwijnt uit Steam. Als je het spel al had gekocht op Steam kun je deze gewoon blijven spelen. In-game kun je wel de nodige veranderingen gaan verwachten.

Gratis games als Fortnite en Call of Duty: Warzone leven van in-game aankopen. Met deze move van Rocket League kun je een vergelijkbare aanpak voor ogen zien. Hoewel het spel altijd al populair was, kan deze zet van Epic nog voor een impuls zorgen met het aantal actieve online spelers. Mocht je de game nog nooit gespeeld hebben is dit een mooie kans om het eens uit te proberen. Rocket League is straks te vinden in de Epic Games Store. Wanneer is nog niet bekend.