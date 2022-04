Epic Games en Lego kondigen samenwerking aan

Epic Games/ Lego Group

Een opmerkelijke samenwerking is aangekondigd tussen Epic Games en Lego. Lees hier wat ze van plan zijn.

Epic Games kennen we als spelontwikkelaar, bijvoorbeeld van het populaire Fortnite. Lego kennen we natuurlijk van het speelgoed. Beide bedrijven hebben nu aangekondigd om samen te gaan werken aan een gezingsvriendelijke virtuele wereld.

Epic Games en Lego

Ze hebben nog niet bijster veel gemeld over de samenwerking, maar ze zijn van plan om “de toekomst van de metaverse vorm te geven om het veilig en leuk te maken voor kinderen en gezinnen.” Voor de samenwerking zijn ze het eens geworden over een aantal principes die ze zullen volgen tijdens de samenwerking. Ze beloofden:

Bescherm het recht van kinderen om te spelen door veiligheid en welzijn tot prioriteit te maken;

Bescherm de privacy van kinderen door hun belangen voorop te stellen;

Geef kinderen en volwassenen tools die hen controle geven over hun digitale ervaring.

Deze drie principes zullen leidend zijn als ze “een meeslepende, creatief inspirerende en boeiende digitale ervaring bouwen”, waar mensen van alle leeftijden van kunnen genieten.

Visie

Een tijdlijn wanneer al dit moois eraan komt is er niet. Maar het is wel een goede combi, want Epic is misschien wel het belangrijkste voorbeeld van een kindvriendelijke metaverse in Fortnite. De Battle Royale-modi, talloze cross-overs, concerten, filmavonden en creatieve eilanden hebben ervoor gezorgd dat Fortnite een enorm populaire virtuele ruimte is geworden waar mensen naartoe gaan om rond te hangen.

Maar Lego heeft ook ervaring hierin. Denk hierbij aan langlopende reeks gelicentieerde games, waaronder een die deze week in Lego Star Wars: The Skywalker Saga verscheen. Wij zijn benieuwd wat er uit deze samenwerking gaat komen, vermoedelijk willen ze onder andere de concurrentie aan gaan met Roblox.