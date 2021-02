Epic Games koopt kritiek op loot boxes af... met loot boxes - Apparata

Epic Games schikt in een zaak over slechte loot boxes. De oplossing? Het bedrijf geeft alle getroffen spelers van Rocket League en Fortnite extra loot boxes…

Een geheel absurde rechtszaak werd deze week geheel in stijl afgesloten. Epic Games moest zich in een rechtszaak, aangespannen door een grote groep gamers, verantwoorden over hun loot boxes. Het ging om de verrassingskistjes in Rocket League en Fortnite: Save the World. Uiteindelijk gaat het Amerikaanse bedrijf overstag; Epic Games maakt de kritiek op loot boxes onklaar met meer gratis loot boxes!

Absurde rechtszaak tegen Epic Games

Een in 2019 aangespannen rechtszaak tegen Epic Games komt op een hilarische manier tot een einde, zo beschrijft EuroGamer. Het bedrijf werd in een groepsaanklacht verdacht van het misleiden van minderjarigen met loot boxes in Rocket League en Fortnite: Save the World (niet te verwarren met de populairdere battle royale spin-off).

Een deel van de aanklacht gaat over het representeren van de waarde van in-game items, verkregen uit loot boxes. Epic Games zou niet transparant geweest zijn over de inhoud van een dergelijk kistje. Dat is inherent aan de mechaniek en een simpele afspiegeling van de percentages (hoe groot de kans is dat je bijvoorbeeld een legendary item krijgt) had het opgelost.

Hier, nog meer loot boxes

Maar zoals met veel dingen in de Verenigde Staten is ook hier financieel gewin belangrijker dan het daadwerkelijk oplossen van het probleem. Overigens zijn de loot boxes sinds 2019 niet meer in de vermelde games te verkrijgen. Iedereen die voor die tijd een loot box heeft gekocht met echt geld, krijgt een compensatie: nep geld.

Uiteindelijk krijgen getroffen gamers van over de hele wereld automatisch 1000 vBucks voor Fortnite of 1000 Credits voor Rocket League. Of om het even anders te formuleren, spelers die het gevoel hebben uit hun echte geld gedupeerd te zijn, kunnen gecompenseerd worden met nepgeld. Nog een alternatieve interpretatie: spelers die vinden dat Epic Games’ loot boxes niet eerlijk opereerden, krijgen loot boxes als compensatie.

Uiteindelijk zegt het Amerikaanse bedrijf dat ze hiermee geen schuld bekennen: