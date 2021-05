Epic Games onthult hoe bijzonder gierig Sony eigenlijk is - Apparata

Sony wilde ondanks haar motto ‘for the players’ Fortnite cross-play alleen toestaan als Epic Games daarvoor zou betalen. Yup, extreem gierig.

Fortnite was in 2018 langzaam de populairste game ooit aan het worden, maar dat weerhield Sony er niet van om cross-play in eerste instantie tegen te werken. Tijdens de rechtszaak tussen Epic Games en Apple, onthult die eerste een deal die het met Sony moest sluiten om cross-play mogelijk te maken. Zachtst gezegd toont dit aan hoe ongekend gierig Sony eigenlijk is, aangezien alle andere partijen (Microsoft, Epic etc.) cross-play omarmen.

Epic Games betaalt Sony voor cross-play

E-mails onthullen hoeveel Epic Games wilde bieden zodat Sony cross-play met PlayStation zou toelaten. Het ging niet zozeer om monetaire compensatie (al bleek dat later ook een ding te zijn), maar allerlei andere manieren om Sony te helpen. Epic Games liet Sony ‘de held’ spelen in het brengen van cross-play. Fortnite zou unieke content op PlayStation aanbieden. Epic zou al hun data en informatie met Sony delen. De lijst gaat maar door.

Toch hield Sony cross-play lange tijd keihard tegen voor Fortnite. Later bleken andere games ook moeite te hebben om Sony over te halen. Uiteindelijk werd er een overeenkomst tussen de twee gesloten. Ten kosten van Epic, mogen we wel stellen.

Onder bepaalde omstandigheden moet Epic een deel van de inkomsten aan Sony afstaan. Als iemand voornamelijk op de PlayStation speelt, maar in-game dingen koopt op iPhone, dan moeten we Sony compenseren. Epic Games CEO Tim Sweeney

Ironisch, aangezien Sony’s motto ‘for the players’ zou suggereren dat alle spelers gewoon lekker met elkaar kunnen gamen, ongeacht platform. Dat kan ook, maar alleen als Sony daar centjes voor krijgt. Epic hoeft niets te betalen als een gamer minimaal 85% van zijn Fortnite-tijd op een PlayStation 4 doorbrengt. Is dat aandeel lager dan 85%, dan moeten ze dokken.

Lees ook: Epic Games Store lekt bakken met geld voor exclusives