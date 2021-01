Epic Games Store gaf €14,4 miljard aan games weg in 2020 - Apparata

Foto @EpicGames

Virtueel gameplatform Epic Games Store ging in 2020 ontzettend lekker. Dat had overigens ongetwijfeld wat met de €14,4 miljard aan gratis games te maken.

2020 was een topjaar voor de Epic Games Store, de virtuele gamewinkel van de gelijknamige uitgever. Dat had ongetwijfeld niet alleen met de extra compensatie voor ontwikkelaars te maken. Uit de statistieken van 2020 blijkt namelijk dat er honderden miljoenen gratis games zijn weggegeven, goed voor miljarden aan verloren omzet!

Epic Games Store gaat lekker

Uit de nieuwste cijfers van de Epic Games Store blijkt dat het virtuele gameplatform het ontzettend lekker doet. Vergeleken met 2019 heeft het platform bijna 200% meer gebruikers terwijl het aantal gelijktijdige gebruikers piekte op 13 miljoen spelers.

Ter vergelijking, absolute markleider Steam haalde in 2020 maximaal bijna 25 miljoen gelijktijdige gebruikers. In totaal spendeerden PC-gamers in 2020 ruim $700 miljoen aan games terwijl er $265 miljoen aan in-game aankopen werden gedaan.

Maar Epic Games behaalde die cijfers niet alleen vanwege hun goede naam. Ze gaven met hun sluwe marketing in 2020 maar liefst 749 miljoen gratis games weg! In totaal werden er 103 verschillende games weggegeven met een totale waarde van $2.407. Met een gemiddelde verkoopwaarde van $23,37 per game gaf Epic Games dus $17,5 miljard aan spellen weg, omgerekend €14,4 miljard.

Het moge duidelijk zijn dat het Epic Games aanzienlijk minder kost dan dat; de waarde is op basis van de prijs die de winkel zou vragen voor de games. Aangezien het om digitale kopieën gaat en Epic ongetwijfeld deals met de betreffende ontwikkelaars sluit, is de schade beperkt.

Desalniettemin geeft het absurde bedrag weer hoeveel Epic stiekem investeert in de Games Store. Naast Fortnite timmeren ze duidelijk aan de weg om ook hier een gigantische speler te worden. Het is daarentegen nog maar de vraag in hoeverre de gratis games blijvende klanten aantrekt en in hoeverre de dagelijkse gebruikers alleen van hun ene game op het platform genieten.