Heb jij wel eens gebattled tegen Epic Games topman Tom Sweeney?

Epic Games topman Tom Sweeney loopt leeg over Apple in eerste interview en doet grappige onthulling.

De topman van Epic Games heeft sinds het ontstaan van de enorme rel met Apple niet met de media gesproken. Nu maakt hij een uitzondering voor NPR en vertelt zijn kant van het verhaal achter de rel met Apple. Ook doet hij een grappige onthulling.

Tom Sweeney maakt een principezaak van de strijd tegen Apple (en Google)

In het vraaggesprek legt de Epic Games-baas de situatie nog eens uit. Hij vindt dat Apple en Google hun monopolypositie misbruiken door 30% fee te vragen. Ook stelt hij dat veel partijen zich met de verkeerde intenties laten dwingen. Zo zou men bang zijn anders geen bereik te krijgen of hopen zo zelf een netwerk op te zetten waarbij men geld aan ontwikkelaars kan vragen.

Over de verdediging van Apple, die stelt dat die kosten nodig zijn om de kwaliteit van de App Store hoog te houden, is hij kort. Dat statement is volgens hem niet waar. Apple en Google zouden veel meer een soort science-fiction achtige belasting willen heffen. Hij zegt dan ook door te gaan met zijn strijd en de steun te hebben van heel veel andere ontwikkelaars.

Interview Tom Sweeney is vooral een feelgood-story

Nu is het hele interview nogal eenzijdig en ontbreken er kritische vragen. Zo vertelt Sweeney niet waarom hij wel vol tegen Apple in gaat, maar niet tegen Google. Ook wordt niet echt kritisch doorgevraagd over het feit dat Sweeney nu via Epic Games de Fortnite-spelers richting Apple stuurt met vragen over accounts en tegoeden.

Wel wordt vertelt hoe Sweeney ook buiten de gaming industrie aan zijn miljarden-imperium bouwt. Zo had hij ooit een Ferrari-collectie. Hij realiseerde zich echter hoeveel land je voor de prijs van 1 Ferrari kunt kopen en hoe rendabel je dat land kunt maken. Je raadt het al, na dat rekensommetje ging de collectie sportauto’s de deur uit en was Sweeney ineens grootgrondbezitter. Ook vraagt men nog even wat Sweeney doet als hij niet met Apple aan het stoeien is. Het antwoord levert een verrassend detail op.

Battle jij onbewust tegen Fortnite-topman?

Het wordt haast een intro van een datingprofiel, maar in zijn vrije tijd houdt Sweeney ervan om lekker de natuur in te gaan. Als hij daar geen zin in heeft speelt hij graag… een potje Fortnite. Hij legt uit dat hij zo’n 1.600 keer gespeeld heeft en dat niemand zijn nickname kent. Dit geeft hem de kans om anoniem te socializen en de onversneden kritiek van spelers te horen. Dit houdt hij graag zo, dus zijn naam geeft hij niet prijs. Wel laat hij uit zijn mond vallen dat hij speelt met de zeldzame Jelly Skin. Wie weet kom jij de topman wel tegen.

Bron: NPR