Epische en totale oorlog in Battlefield 2042! - Apparata

Battlefield 2042 komt eraan en we weten alle in- and outs van de game. Het gaat in ieder geval een epische oorlog worden.

We schreven al eerder dat vanmiddag de ‘reveal’ zou zijn. Nu staat de onthullingstrailer online, zie onderaan dit artikel. Electronic Arts (EA) en DICE hebben intussen meer bekend gemaakt. De volgende generatie van Battlefield wordt op 22 oktober wereldwijd uitgebracht. De game komt voor de Xbox One en X|S, de Playstation 4 en 5 en voor de PC.

Battlefield 2042

Ja, de game gaat dus echt Battlefield 2042 heten. De vermoedens waren er al, maar nu is het zeker. Volgens EA is het spel een innovatieve first-person shooter die een kentering teweegbrengt in de moderne multiplayer-sandbox. De game wordt aangedreven door geavanceerde technologie. Die de mogelijkheden van next-gen hardware verlegt en laat spelers opgaan in een totale oorlogservaring. Dit speelt zich af in de nabije toekomst met de voor deze franchise kenmerkende en spelbepalende verwoesting.

Aan het spel wordt ook een nieuwe dimensie toegevoegd, namelijk het spelen in (enorm) grote groepen. Met maximaal 128 spelers kan dit en dat belooft veel goeds. Het spel verbetert ook de actie met real-time evenementen die opnieuw vorm geven aan het strijdveld en tactische gevechten. Gloednieuwe wapens, voertuigen en gadgets geven spelers de vrijheid om strategisch te werk te gaan en only-in-Battlefield-momenten te creëren.

Setting

In de nog te lanceren game balanceert de wereld op het randje van de afgrond. Er is een tekort aan voedsel, energie en schoon water. Dit resulteert in tientallen mislukte staten en de grootste vluchtelingencrisis in de geschiedenis van de mensheid. Onder deze statelozen bevinden zich families, boeren, ingenieurs en zelfs soldaten. Nou, dan weet je het wel. Daar komt ruzie van. In deze crisis sleuren de Verenigde Staten en Rusland de wereld mee in een totale oorlog. Niet-gelieerde Specialists sluiten zich aan bij beide kampen en vechten niet voor een vlag, maar voor de toekomst van de statelozen in deze nieuwe wereld.

Battlefield 2042 is een evolutie van de franchise, die omarmt wat onze spelers willen: de ultieme multiplayer-sandbox voor Battlefield met intense gevechten en talloze ongelooflijke, onverwachte momenten Oskar Gabrielson, DICE

Battlefield kan je vanaf nu (pre-) bestellen. We moeten dus nog wel wachten tot het najaar.