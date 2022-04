Er bestaat een Bitcoin vijandenlijst

Lees hier wie er op de Bitcoin vijandenlijst staat, maar ook wie deze opmerkelijke lijst heeft opgesteld.

Het is niet zomaar iemand, die deze lijst heeft samengesteld. Het is namelijk de mede-oprichter van Paypal, Peter Thiel. Hij heeft een lijst samengesteld met de vijanden van Bitcoin, de “financiële gerontocratie” die volgens hem de prijs van de cryptocurrency stopt om honderd keer te stijgen.

Bitcoin vijandenlijst

De nummer één is niet zo’n verrassing. Het is Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett die de lijst aanvoert. Thiel noemde hem ‘de sociopathische opa van Omaha’. Peter Thiel deelde zijn lijst met vijanden die voorkomen dat Bitcoin 100x zou stijgen verleden week, terwijl hij sprak op de Bitcoin 2022-conferentie in Miami, Florida.

De “vijandenlijst is een lijst van mensen waarvan ik denk dat ze Bitcoin stoppen”, zei hij. “Het zijn er veel, ze hebben de neiging om naamloze, anonieme bureaucratische perspectieven te hebben, wat natuurlijk een van de manieren is waarop ze zich verbergen.” Thiel vervolgde: We gaan proberen ze bloot te leggen en beseffen dat dit is wat we moeten vechten voor Bitcoin om 10x, 100x te stijgen vanaf hier.

De toekomst is Bitcoin

“De centrale banken gaan failliet. We zijn aan het einde van het fiatgeldregime”, zei Thiel ook. Hij plaatste tevens een foto van Buffett met twee van zijn beroemdste citaten over Bitcoin: “rattengif” en “Ik bezit er geen en zal dat ook nooit doen.”

De volgende persoon op de lijst met vijanden van Bitcoin is Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase. Thiel plaatste Dimons foto met een citaat: “Ik noem ze geen cryptocurrencies, ik noemde ze crypto-tokens omdat valuta’s rechtsregels hebben, centrale banken en belasting met autoriteiten.”

De volgende foto die hij opstelde was van Blackrock CEO Larry Fink, met zijn citaat: “Ik zie enorme kansen in een gedigitaliseerde crypto-blockchain-gerelateerde valuta en dat is waar ik denk dat het naartoe gaat.” Het woordje ‘valuta’, daar valt Thiel over. Die zijn namelijk gereguleerd en dat is niet de weg die Bitcoin moet bewandelen.