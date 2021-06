Er bestaat nu 5G Gin en 5G bier! - Apparata

En nee, 5G Gin en bier is geen grapje van Bill Gates. Mocht je dat misschien denken.

Als je kijkt naar ontwikkelingen waar alle techgiganten druk mee zijn, dan komt 5G stipt op één. Een nieuwe smartphone uitbrengen zonder 5G-mogelijkheden. Nee, dat kan eigenlijk niet meer. Wat is de volgende stap, 5G Gin en 5G bier? Het bestaat echt!

5G Gin

De drankjes zijn wel degelijk een grapje. Een grapje van T-Mobile, want het telecombedrijf heeft iets te vieren. Namelijk het feit dat 300 miljoen mensen bereik hebben met de lage frequentiebanden van het 5G netwerk van T-Mobile. En 150 miljoen mensen met de hoge frequentiebanden van het 5G netwerk.

Natuurlijk is T-Mobile niet zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de drank. Ze hebben daarvoor Heritage Distilling ingeschakeld. En voor diegenen die geen alcohol drinken. Ook voor hen is er een alcoholvrije variant. De actie is gericht op de Amerikaanse markt. We zullen hier er dus weinig van meekrijgen.

Via een speciale website gaat T-Mobile de drank verkopen in de Verenigde Staten. De gin kost 30 dollar voor een fles. Het bier kost 10 dollar voor een sixpack. Het is niet bekend wat voor voorraad het telecombedrijf heeft ingeslagen. Dus waarschijnlijk is op ook echt op.