Er is al een Samsung Galaxy S21 Plus review uit?! (video) - Apparata

Screen @RandomStuff2

Een lekker heeft vandaag de eerste ‘onofficiële’ Samsung Galaxy S21 Plus review online gezet. Hij onthult hier ook alle belangrijke specs.

Nu zo’n beetje alle informatie over de Samsung Galaxy S21-serie op straat ligt, rest er nog maar één ding. Dat is natuurlijk hoe de smartphones het in het echt doen. Daar moeten we doorgaans in elk geval mee wachten totdat het toestel daadwerkelijk uit is. Maar dit keer niet; een YouTuber genaamd RandomStuff2 post namelijk de eerste onofficiële review van de Samsung Galaxy S21 Plus.

Samsung Galaxy S21 Plus review

De Samsung Galaxy S21 is nog niet eens aangekondigd, maar de vermelde YouTuber heeft om onbekende redenen al een Plus in handen. Hij waarschuwt dat het geen officiële review is omdat de software nog van updates voorzien wordt.

Desalniettemin is het de eerste keer dat we bewegende beelden van een echte Galaxy S21 zien. Voorheen zagen we al de officiële teaser videos en en enkele foto voorbij komen.

Hoe dan ook, het kanaal bevestigt in de onofficiële review alle lekken over de specs van de Samsung Galaxy S21 Plus. Zo krijgt het toestel standaard 8GB RAM, 128 of 256GB opslagruimte en de gloednieuwe Snapdragon 888.

Wat betreft camera-module bevestigt hij ook een eerder gerucht. Namelijk dat het eiland een stuk minder uitgesproken en groot is. De module is goed voor een triple setup van 64MP, 12MP en 12MP met 3x optische zoom.

Uiteraard is het nog even afwachten hoe betrouwbaar de video is. Het toestel zit bijvoorbeeld helemaal onder de tape. Wellicht om zo te verhullen wie de lekker is, gezien het wellicht om een identificeerbaar prototype gaat. Anderzijds, misschien is het wel een Galaxy S20! Hoe dan ook, naar verwachting krijgen we in januari van 2021 de eerste officiële Samsung Galaxy S21 Plus review te zien.