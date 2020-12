Er is een iPhone 12 productie explosie onderweg - Apparata

De iPhone 12 maakt zich op voor enorme boost in productie, vermoedelijk om aan de vraag te voldoen. De Amerikaanse smartphone lijkt populair.

Ieder jaar als Apple weer een nieuwe iPhone presenteert lijkt het bedrijf een succesje in handen te hebben. Waar het aan ligt? Vraag dat maar aan de kopers. De telefoons zijn niet baanbrekend innovatief en zijn ook zeker niet voordelig. Toch lijkt de iPhone 12 een succes te zijn, want de geruchten gaan dat Apple de productie van de smartphone gaat opschroeven.

In de eerste helft van 2021 moet de productie van de iPhone 12 er een tandje bij gaan zetten. Dat beweert Nikkei Asian Review. De productie zou met 30 procent toenemen in vergelijking met de productie een jaar geleden. Uiteraard ging het toen om de iPhone 11. Apple zou maximaal 96 miljoen exemplaren willen produceren van de iPhone 12 in de eerste helft van 2021, aldus de berichtgeving. De krant beroept zich op anonieme bronnen.

Niet alleen de iPhone 12 rolt in grotere productie mate van de band. Ook de iPhone 11 en de iPhone SE zouden in productieaantallen toenemen. Apple verkoopt nog altijd de iPhone 11. Het techbedrijf doet dit voor een lagere prijs in vergelijking met vorig jaar. Dat is niet een kwestie van voorraden opmaken, want zoals je lees produceert Apple er nog gewoon exemplaren van. Niet iedereen hoeft het nieuwste model, maar wil wel graag een iPhone. Het voorlaatste model is dan een prima compromis.