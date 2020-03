Er is eindelijk ECHT bewijs tegen Huawei gevonden

Er zijn voor het eerst concrete bewijzen tegen Huawei. Het heeft daarentegen niets met de initiële beschuldigingen tegen het Chinese merk te maken.





Het is al een hele tijd hommeles rondom Huawei en de Verenigde Staten. Google’s services zijn uiteraard niet meer beschikbaar op Huawei-smartphones (op omwegen na) vanwege een ban door de Verenigde Staten. Halverwege vorige maand vocht Huawei daarentegen terug door het land van Trump uit te dagen; Er zouden eerst bewijzen naar buiten moeten komen voordat de VS de beschuldigingen zou uiten. Dat lijkt langzaam te gebeuren.

Huawei daagde de VS uit: “We bedoelen maar, verberg het niet, wees niet verlegen. Publiceer het, laat het aan de wereld zien.” Een zeer terecht punt, omdat het tot dusver pure onzin leek dat Huawei echt iets zou hebben misdaan. Het leek vooral symboolpolitiek van de VS en ook al zou het Chinese merk onethisch met data om zijn gegaan, wat dan nog? Dat doen genoeg Amerikaanse bedrijf misschien nog wel veel erger!

Maar volgens Reuters is in elk geval een deel van andere aantijgingen tegen Huawei deels waar. Ja, een ander deel is deels waar, want in eerste instantie werd gesproken van afpersing, diefstal en belemmering van de rechtsgang en daar lijkt vooralsnog weinig van aantoonbaar te zijn.

Huawei zou volgens het persbureau in 2010 Amerikaanse producten hebben doorverkocht aan Iran. Het zou gaan om computeronderdelen van Hewlett-Packard Co en software van Microsoft, Symantec en Novell. Dit was volgens sancties niet toegestaan en daarmee lijkt Huawei aantoonbaar illegale dingen te hebben gedaan.

Maar van het doorspelen van consumentendata is op dit moment nog geen spraken. Althans, op basis van de documenten die ingezien zijn door Reuters. Het maakt de zaak tegen Huawei voor de VS daarentegen wel een stukje gemakkelijker.

