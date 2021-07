Er is iets aan de hand met Bitcoin mining

Al die transacties in de blockchain moeten uitgevoerd en gecontroleerd worden. Er is echter iets gaande met Bitcoin mining.

Nederland, en zoveel andere Europese landen, zijn totaal ongeschikt om Bitcoin te minen. Simpelweg omdat de energieprijs te hoog ligt. De computers moeten moeilijke sommen oplossen om Bitcoin te minen en de kosten wegen niet op tegen de baten. In landen als China en delen van Zuid-Amerika is het nog wel interessant. Al grijpen overheden steeds vaker in. Die zitten helemaal niet te wachten op zogenaamde Bitcoin mining farms die onnoemelijk veel stroom vereisen.

Een nieuw onderzoek van de Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) laat dan ook een duidelijke nieuwe ontwikkeling zien. In China is Bitcoin mining behoorlijk afgenomen. Was het land in september 2019 nog goed voor een aandeel van 75,5 procent als het gaat om het minen van Bitcoin. In april 2021 was dit nog maar 46 procent. De Chinese overheid hekelt cryptocurrency en heeft een actieve mening hierover. Dat zie je nu terug in dit onderzoek.

Waar de één stopt, gaat de ander verder. Zo is Kazachstan een opkomend land waar Bitcoin mining populair is. Het land had in september 2019 een aandeel van slechts 1,4 procent. Dat aandeel is toegenomen naar 8,2 procent in april 2021. Ook de Verenigde Staten is met een aandeel van 16,8 procent sterk vertegenwoordigd onder Bitcoin mining.