Er is nog nooit gesekst in de ruimte- daar komt verandering in!

Voor alles is een eerste keer. Er is namelijk nog nooit gesekst in de ruimte, maar wellicht komt daar op de korte termijn verandering in.

De mens is al langere tijd in ruimte. Wat de mens ook doet, is het hebben van seks met elkaar. Waarom die twee dingen niet combineren, dacht NASA. De organisatie gaat namelijk experimenten uitvoeren met seks in de ruimte.

Nog nooit gesekst in de ruimte

Er wordt geclaimd dat nog nooit iemand seks heeft gehad in de ruimte. Zeker weten doen we het niet, maar de kans is inderdaad groot. Het is zeker weten nog nooit gebeurd dat een astronaut in de ruimte zwanger is geworden van een andere astronaut. NASA is van mening dat het belangrijk is om er achter te komen hoe dat werkt (niet de seks by the way). Dit is belangrijk als in de toekomst astronauten jaren weg zijn van de aarde. NASA overweegt een onderzoek starten om te bekijken hoe seks in de ruimte werkt, en niet met het doel om baby’s te verwekken. Canadese wetenschappers kwamen met dit idee voor space seksuologie en NASA overweegt nu een onderzoek in te stellen.

Het is natuurlijk niet helemaal onlogisch. Als je als astronaut jaren weg bent zoek je toch genegenheid. En dat kan alleen maar bij de andere astronauten aan boord. De onderzoekers willen begrijpen hoe dat werkt: psychologisch, maar ook fysiek. Want in de ruimte is er natuurlijk geen of weinig zwaartekracht. Een van de redenen dat dit nog niet gebeurt is, kan zijn omdat er nooit koppels aan boord waren.

Focus

NASA zegt dat seks nog nooit heeft plaatsgevonden in de ruimte. Dit komt omdat de focus ergens anders ligt. Namelijk de veiligheid en gezondheid van de astronauten. Maar als zij in de toekomst jaren weg zijn, dan ontkomt de organisatie er niet aan om dit ook te onderzoeken. Of je kan opgeven voor het onderzoek, dat is onbekend…