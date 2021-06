Er is nu een land dat Dogecoin en andere meme’s verbiedt - Apparata

Crypto crackdown! Er is nu een land waar de Dogecoins van deze wereld verboden zijn.

Het land is niet echt in de buurt van ons kikkerlandje, maar Thailand heeft vanaf nu beperkingen opgelegd aan de handel in cryptocurrency. De Securities and Exchange Commission (SEC) van het Zuidoost-Aziatische land heeft een verbod ingesteld op meme-munten zoals Dogecoin. Vorige week kregen exchanges de opdracht om de munten, samen met NFT’s, utility-tokens en sociale tokens, binnen 30 dagen te verwijderen.

Dogecoin en andere meme- munten verboden in Thailand

Volgens de SEC uit het land zijn de nieuwe regels bedoeld om handelaren (met name zoals kopers jij en ik) te beschermen tegen de uitwassen van de digitale meme- munten. De munten die ze bedoelen zijn met name de munten die ‘geen duidelijke doelstelling of inhoud hebben’. De prijzen worden beïnvloed door trends en influencers van sociale media.

Vooral Dogecoin heeft zijn online buzz omhoog zien schieten, dankzij vermeldingen van Elon Musk. De prijs gaat op en neer, maar kan ook beïnvloedbaar zijn met één lullig tweetje. Veel mensen kunnen dan geld kwijtraken, en dat is tegen het zere been van Thailand. Aan de andere kant werd El Salvador onlangs het eerste land dat Bitcoin als wettig betaalmiddel accepteerde.

NFT’s. Ook verboden.

De Thaise overheid pakt goed door, ook NFT’s zijn verboden geworden. De NFT’s zijn juist dit jaar enorm populair geworden. De activa maken het in wezen mogelijk om unieke digitale kunstaankopen te tokeniseren, waardoor ze fungeren als certificaten voor eigendom. Eigenlijk best wel een heel slim idee. Maar ook vrij beïnvloedbaar volgens de SEC. Jack Dorsey, de CEO van Twitter, heeft veel NFT’s gekocht en dreef hierdoor flink de prijs op.

Dit harde optreden van de Thaise regering komt voort uit het streven naar regulering van de cryptomarkt. De overheid is daar al langer mee bezig, ook om het witwassen van geld tegen te gaan. Of andere landen in de buurt van Thailand volgen, dat is nog even afwachten.