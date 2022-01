Er is weer een GTA 6 nieuwtje

Nog altijd opvallend stil rondom alle ontwikkelingen van GTA 6, maar er is weer een nieuwtje te melden.

Sjonge jonge, wat laat Rockstar Games ons toch in het diepe met een eventuele aankondiging van de nieuwste Grand Theft Auto. Het vijfde deel verscheen in 2013, dat is bijna tien jaar geleden! De ontwikkeling staat nog altijd in teken van GTA Online. Het online gedeelte van deel vijf krijgt geregeld nieuwe, vermakelijke content. Maar de fans hopen natuurlijk op GTA 6, er valt in elk geval weer een nieuwtje te melden.

Zo zal GTA 6 de enige game zijn van Rockstar Games, uitgebracht op de huidige generatie consoles. Voor alle duidelijkheid, dat is de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Het nieuws is afkomstig van GamingBible op basis van bronnen. De ontwikkeling zal naar verwachting zoveel vragen van Rockstar dat ze geen tijd hebben om zich met andere nieuwe titels bezig te houden. Andere bekende games van de studio zijn Max Payne, Bully en Red Dead Redemption.

GTA 6 is in ontwikkeling, maar niemand weet in hoeverre Rockstar klaar is met de game. Je kunt je geld erop zetten dat een release in 2022 er niet in zit voor het zesde deel. Wat wel dit jaar gaan zien is een opgepoetste versie van GTA V op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S.