Er kom een nog betaalbare 5G smartphone van Samsung aan! - Apparata

Afbeelding via 91mobiles

Goed nieuws: er komt een nog betaalbare 5G smartphone van Samsung aan. Lees hier de specs en prijs.

Samsung komt met een nieuwe 5G smartphone die nog betaalbaarder zal zijn. Analisten baseren dit op een nieuwe reeks gelekte afbeeldingen. Die laten zien wat de goedkoopste 5G telefoon tot nu toe van Samsung zou kunnen worden.

Galaxy A22 5G

Momenteel is de goedkoopste 5G smartphone van Samsung de Galaxy A32. Deze toch al goed geprijsde telefoon kan je rond de 240,- euro op de kop tikken. Nu komt het bedrijf met een nog beter geprijsde 5G smartphone: de Galaxy A22 5G. Dit voorspellen analisten op basis van gelekte afbeeldingen, deze zijn afkomstig van 91mobiles. De afbeeldingen komen op hoofdlijnen overeen met eerdere lekken, die erop duiden dat de telefoon onderweg zou kunnen zijn. De prijs van de 5G smartphone van Samsung zou rond de 170,- euro moeten zijn. Goede deal voor degene die toch een 5G telefoon wilt hebben, maar niet perse een vlaggenschip hoeft te hebben.

Afbeelding via 91mobiles

Betaalbare 5G smartphone Samsung

De gelekte berichten gaan uit van een 5G en een 4G variant. Ook zullen de twee telefoons verschillende specificaties hebben. Het 5G-model zal naar verluidt een 6,4-inch LCD-scherm hebben en een drievoudige camera aan de achterkant. Dit zal waarschijnlijk een 48-megapixel combinatie van hoofd- / macro- / dieptesensor zijn. Het 4G-model bevat een extra camera aan de achterzijde en een OLED in plaats van een LCD-scherm. Er wordt van hen verwacht dat ze allebei grote 5.000 mAh-batterijen aanbieden.

De specs zijn zoals we ze verwachten. De prijs is echter wel heel scherp, maar de vraag is of de smartphone in Europa veel verkocht zou worden, omdat Europeanen veel eisen stellen. Samsung zal daarom de smartphone eerst in India en in delen van Azië uitbrengen. Het is de vraag of de smartphone zijn weg zal vinden naar Nederland.