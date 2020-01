Er komt nu al een Netflix’ The Witcher spin-off

Geralt zal door Netflix in een anime tot leven komen.





The Witcher is goed op weg om Netflix’ hardste binnenkomer in de categorie Originals te zijn. Het mag gezegd worden dat de serie een gigantisch succes is. Dat er vervolgens een tweede seizoen wordt aangekondigd is niet heel verrassend, maar de streaming-gigant is zelfs al bezig met een spin-off!

Begin deze week schreef een website genaamd RedanianIntelligence over een spin-off die mogelijk in de maak is. Een dag daarop deed Netflix niet moeilijk en bevestigde ze de geruchten, vermoedelijk voordat ze de film überhaupt wilde aankondigen. Aan de andere kant, Netflix-CEO Reed Hastings hintte er misschien wel al een beetje naar.

En ja, dat lees je goed. The Witcher wordt verfilmd, maar niet met Henry Cavill in de hoofdrol. The Witcher: Nightmare of the Wolf, zoals de film gaat heten, wordt namelijk een anime film. Het team dat eerder de Avatar-spin-off Legend of Korra bracht zal Nightmare of the Wolf gaan maken. Ook kondigt Netflix op Twitter aan dat de showrunner van de huidige The Witcher-serie mee zal werken aan de film.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Over de cast, het specifieke verhaal en de releasedatum weten we nog niets. Wel kunnen we een beetje schatten; The Witcher S2 zal waarschijnlijk pas ergens in 2021 komen. Dat suggereert dat Nightmare of the Wolf dan in hetzelfde jaar of in 2022 uit zal komen.

Aan de andere kant, als de film al in pre-productie was (totdat Netflix de kat uit de boom had gekeken en kon zeggen dat de show een succes is) dan zou dit jaar misschien ook nog mogelijk zijn. Een anime is immers veel sneller gemaakt dan een live action productie.

Screenshot @CD Projekt Red