Er zijn Mac- apps die gebruikers dwingen te betalen

Er zijn louche Mac-apps die er voor zorgen dat gebruikers geld moeten betalen voor iets dat je eigenlijk niet zou willen.

Sommige apps zijn niet te vertrouwen. Daar hebben we allemaal wel ervaring mee. Maar Apple gaat er prat op dat zij zo´n streng systeem hebben ontworpen, dat deze misleidende apps er niet in komen. Dat blijkt dus niet helemaal het geval te zijn.

Mac apps die gebruikers dwingen te betalen

De Mac App Store is dus ook niet helemaal waterdicht voor deze apps. Dit terwijl de CEO van het bedrijf Tim Cook verleden jaar nog zei dat het beoordelingsproces heel goed was. En dat als dit er niet was, de store een ´giftige puinhoop´ zou zijn. Verleden jaar al, toen The Washington Post met een bericht hierover kwam, wisten we dat dit niet helemaal waar was. Hierin stond dat ongeveer twee procent van de 1.000 meest winstgevende apps in de Apple App Store een vorm van oplichterij was.

Nu meldt The Verge dat een ontwikkelaar genaamd Kosta Eleftheriou gekeken heeft naar dubieuze apps in de Mac App Store. Deze maken gebruik van pop-ups die het moeilijk maken om af te sluiten, tenzij je hun abonnementskosten betaalt. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten en is gewoon super irritant. Eleftheriou had eerder ook een aantal scam-apps voor iOS geïdentificeerd die door het beoordelingsproces van Apple waren gekomen. Hij heeft dus een goede ´track record´.

Beoordelingsproces

Er zijn dus apps door de strenge beoordeling van Apple gekomen, terwijl dat eigenlijk niet mag. De ontwikkelaar begon de situatie te onderzoeken nadat een Twitter-gebruiker genaamd Edoardo Vacchi een bericht had geplaatst. Dit ging over een app genaamd My Metronome die de Quit-optie uitschakelt, totdat je voor een abonnement betaalt. Apple maakte het gemakkelijker om scam-apps op iOS 15 te melden, maar Vacchi zei dat My Metronome op Mac niet kon worden gemeld.