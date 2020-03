Escobar vouwbare smartphone blijkt Samsung scam

Het bleek een goede ouderwetse scam te zijn.





Pablo Escobar was ongetwijfeld het beste aan Netflix’ Narcos maar voegt vrij weinig toe aan de smartphone-industrie. Een oudere broer van de overleden drugsbaron kwam namelijk met een high-profile opvouwbare smartphone, maar na nader onderzoek van een zeer geliefde tech-YouTuber weten we dat het Escobar smartphone-merk net zo slecht voor je is als cocaïne.

Het was misschien al een beetje te mooi om waar te zijn; de Escobar Fold 1 zou een flexibele smartphone voor €350 zijn. Hij lijkt verdacht veel op de Flexpai maar laten we dat gewoon even negeren. Niet veel later kwam hetzelfde merk met een gouden Escobar Fold 2. En ook die kwam bekend voor… Samsung Galaxy Fold, iemand?

YouTuber en vooraanstaand tech-journalist Marques Brownlee ging het tot de bodem uitzoeken nadat hij de eerste Escobar Fold maar niet bezorgd kreeg. In de onderstaande video vertelt hij dat de Escobar Fold nooit bezorgd werd. In plaats daarvan kreeg hij maanden later (nadat hij de Escobar Fold 2 voor zo’n €400,- alweer had besteld) een ‘upgrade’.

Hij kreeg in plaats van de Fold 1 de Fold 2 maar hoorde verder niks meer van de tweede bestelling. Waarom niet? Omdat hij die tweede vouwbare smartphone onder een andere naam bestelde. Met zijn echte, bekende en invloedrijke naam kreeg hij het toestel, maar als een ‘gewone’ consument hoorde hij niets.

Het bleek allemaal bij een gigantische scam te horen waarbij in eerste instantie de Flexpai en later de Samsung Galaxy Fold met een pijnlijk slechte gouden sticker werden ‘ge-rebrand’ tot Escobar Fold. De toestellen werden alleen opgestuurd naar prominente mensen binnen de tech-wereld en ook B-sterren werden ingehuurd om (nietsvermoedend) reclame voor het merk te maken.

En zo probeerde het merk goud geld te verdienen; door enkele peperdure Galaxy Fold’s op te sturen naar tech-liefhebbers die er waarschijnlijk over zouden berichten. Zo zouden nietsvermoedende consumenten dus overgehaald moeten worden om het toestel te bestellen, maar we zouden hem nooit gekregen hebben.

Brownlee vertelt het hele verhaal zelf natuurlijk het beste; dat check je hieronder:

Foto @Escobar Inc.